الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مطارات دبي تعلن استئناف الرحلات الجوية بعد إلغائها بسبب القصف الإيراني

ناصر السيد

أعلنت مطارات دبي استئناف رحلات جوية "محدودة" مساء اليوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من إلغائها إثر بدء إيران قصف أهداف في الخليج، بما في ذلك مطاري دبي وأبوظبي.

وجاء في بيان لها: "تعلن مطارات دبي عن استئناف محدود للرحلات الجوية من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي (DWC) ابتداءً من مساء اليوم، الاثنين 2 مارس 2026".

وأعلنت كل من طيران الإمارات وشركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي استئناف بعض رحلاتها مساء الاثنين.

أما الاتحاد للطيران، التي تُسيّر رحلات من أبوظبي، فقد أعلنت استئناف رحلاتها يوم الثلاثاء.

في سياق آخر، أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين بيانًا قال فيه إنه استهدف حتى الآن 500 موقع أمريكي وإسرائيلي، في إطار الرد على الهجوم المشترك الذي بدأ أمس الأول، وتسبب في اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي إلى جانب عشرات القادة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تصاعد فيه دخان كثيف من مجمع السفارة الأمريكية في الكويت.

في سياق متصل، أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، بإصابة 18 جنديًا بجروح خطيرة خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.

كانت القيادة المركزية قد أعلنت يوم الأحد عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

