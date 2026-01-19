وزير الإسكان ومحافظ دمياط يفتتحان محطة معالجة الناصرية الجديدة

في ختام جولته اليوم، افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ، محطة الناصرية الجديدة لمعالجة الصرف الصحى ، ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستمع وزير الإسكان ومحافظ دمياط، إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بالمحطة بطاقة إجمالية 7000 م³/يوم، وتخدم نحو ٦٣ ألف نسمة بقرى "الأربعين و حجاجة وكرم ورزوق وتفتيش السرو".

وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن محطة معالجة الناصرية الجديدة تُعد من المشروعات الحيوية التي تواكب خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية، مضيفا أن المحطة ستُسهم في الحد من التلوث البيئي من خلال معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بقطاعي المياه والصرف الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يواكب الزيادة السكانية ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المهندس شريف الشربيني بالتنسيق الدائم والمستمر بين كافة الجهات المعنية بسير العمل بالمحطة ، لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات المحطة ونواتج المعالجة بجانب الصيانة والمتابعة الدورية لمختلف المكونات للحفاظ عليها.