وزير الإسكان ومحافظ دمياط يعقدان اجتماعاً بمقر المنطقة الحرة لمتابعة الأعمال الجارية بها

عقب جولته بمدينة المنصورة الجديدة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة دمياط، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتم استعراض الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة دمياط.



وعقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، اجتماعا بالمقر الإداري للمنطقة الحرة العامة بمدينة دمياط الجديدة، تناول شرح تفصيلي عن المنطقة بدمياط والخدمات المتواجدة بها والموقف الحالي ، بالإضافة إلى استعراض الخدمات والأنشطة بالمنطقة.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتطوير البوابة الخاصة بالمنطقة وأعمال الطرق والإنارة، والتأكيد على تعزيز أوجه التعاون بين وزارة الإسكان والمحافظة، لتوفير مختلف سبل الدعم للمستثمرين بالمنطقة الحرة بمدينة دمياط الجديدة.

ثم قام وزير الإسكان ومحافظ دمياط بزيارة مصنعاً لإحدي الشركات المتخصصة في تصنيع المنتجات المرتبطة بأنظمة تحلية مياه البحر، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية، والاطلاع على إمكانيات التصنيع المحلي في مجال تكنولوجيات تحلية مياه البحر.

وخلال الزيارة، تفقد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع، واطّلعا على مراحل التصنيع الخاصة بالمنتجات المرتبطة بأنظمة الترشيح المتقدم (Ultra Filtration)، إلى جانب منتجات أغلفة الفلاتر ، والتي تُستخدم على نطاق واسع في محطات معالجة وتحلية المياه، لما تتميز به من كفاءة عالية وقدرة على تحمل الضغوط وظروف التشغيل المختلفة.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي من مسئولي الشركة حول الطاقة الإنتاجية للمصنع، ونوعية المنتجات، ومدى توافقها مع المواصفات القياسية العالمية، وإمكانية توظيفها في مشروعات تحلية مياه البحر التي تنفذها الدولة، سواء الحالية أو المستقبلية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم المكون المحلي، وتشجيع المصانع الوطنية القادرة على تقديم منتجات بجودة تنافسية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، وبما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ مشروعاتها القومية بكفاءة واستدامة.