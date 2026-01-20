سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة بمشروعات الإسكان بالعلمين وإسنادها لأخرى

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان، وطريق تقاطع كوبري C19 مع القطار السريع، والطرق الجنوبية بمدينة العلمين الجديدة.

وكان يرافقه خلال الجولة كل من المهندس عصام الشيخ، والمهندس عبد العزيز سليمان، نواب رئيس الجهاز، والمهندس إيهاب سيف، معاون رئيس الجهاز، والمهندس ماجد بغدادي، مدير إدارة الزراعة، والمهندس صالح محمد، والمهندس محمد المصري، مديري التنفيذ، أحمد فتحي، مدير عام الأمن، حسن درويش، نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع، ومديري الإدارات المعنية، وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

استهل رئيس الجهاز جولته بتفقد مشروع “سكن لكل المصريين”، حيث تابع زونات التسليم الجارية، ووجه بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع، كما تفقد زونات التسليم المستقبلية، مؤكدًا على أهمية إزالة كافة المخلفات، وسرعة الانتهاء من أعمال اللاندسكيب، ونظافة الشوارع، والانتهاء من تخطيط الطرق ودهانات البلدورات.



كما تفقد رئيس الجهاز عددًا من الوحدات السكنية لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وجودة التنفيذ، موجهًا بسرعة تلافي أية ملاحظات أولًا بأول، بما يضمن تسليم وحدات سكنية كاملة التشطيب وبالمستوى اللائق بالمواطنين.

وشدد الدكتور محمد خلف الله على سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة وإسنادها إلى شركات أخرى للالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات بالمستوى اللائق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بمشروع سكن لكل المصريين بلغت:

المرحلة الأولى من التسليمات: 99%، والمرحلة الثانية من التسليمات: 92%.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الجهاز كوبري تقاطع طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، حيث وجه بسرعة الانتهاء من ربط لوبات الكوبري، وأعمال النيوجرسي والهاندريل، والانتهاء من أعمال الإنارة وكافة أعمال التشطيبات الخاصة بالكوبري.



كما وجه بسرعة الانتهاء من طريق M14، والإسراع بأعمال تشطيب الجزيرة الوسطى والجزر الجانبية بطريق C19، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسبة الإنجاز بالكوبري بلغت 93%، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية للأعمال، للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعاتها المختلفة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، نحو تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، ضمن خطة الجمهورية الجديدة.

