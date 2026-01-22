وزير الإسكان يٌصدر 16 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي والمدن الجديدة

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قراراً إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ومدن السادات والعبور الجديدة وبني مزار الجديدة.



وأكد وزير الإسكان، مواصلة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وضرورة الالتزام بتراخيص البناء والقوانين المنظمة للعمران، ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.



وتمثلت مخالفات البناء في تنفيذ مباني وأعمدة خرسانة، وقواعد خرسانية وشدة خشبية، وفيلا دور أرضي كاملة التشطيب، وحوائط دور ثاني علوي، وهيكل خرساني ومباني بدرو ودور أول علوي، وبناء دور رابع، والتعدي على خطوط التنظيم ببناء أسوار لمساحات زائدة عن قطع أراضي مخصصة، والتعدي بزراعة مساحة 17.50 فدان، ومساحة 10.82 فدان داخلها مبنى بالطوب الأبيض بمساحة 211م2، والتعدي بزراعة مساحة 22.11 فدان تحتوي على مساحة 190م2، وذلك بدون سند قانوني وبدون الحصول على تراخيص البناء.