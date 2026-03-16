رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بـ 10505 أصوات
الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
برلمان

طلب إحاطة لوزارة المالية: كسر السلاسل الضريبية يهدر من 100 إلى 150 مليار جنيه سنويا

النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدّم النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزارة المالية في إطار السعي إلى تعظيم إيرادات الدولة وتقليل الفاقد الناتج عن كسر السلاسل الضريبية، التي قد تصل إلى متوسط مرجع ٩٥ مليار جنية مصري ،مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد ملف مالي أو إجرائي، بل أصبحت مسألة عدالة دولة وعدالة سوق وحق مجتمع، و في ظل التطور الرقمي و سياسية وزارة المالية في دعم المجتمع الضريبي باعفائات مؤثرة ،قد تكون تحقيق عدالة الاسواق و سد الثغرات إحدى السياسات  المهمك بلتوازي مع الاصلاحات الضريبية التي نثمنها كثيرا".

وأعد النائب مذكرة فنية متخصصة بحلول فنية وتشريعية تسد فراغات و عورات تسمح بدرء الثغرات التي لم يغطها القانون الحالي مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي و تخفيف الاعباء علي الشركات الملتزمة و كفل عدالة المنافسة.

وأكد النائب مصطفي البهي أنه دائما يلتزم بتقديمم حلول المسكلة مع اثارة المشكلة و هذا نهج عمل ثابت لدية ان اي قضية او مشكلة لا تثار الا مع تقديم حلول لصانع القرار في اطار من العمل المتكامل لصالح الوطن مع السلطة التنفيذية

وأوضح النائب أن جزءًا معتبرًا من الفاقد الضريبي لا يرجع إلى نقص في الأوعية الضريبية أو الحاجة إلى فرض أعباء جديدة على الأسواق، وإنما يرجع إلى ثغرات عملية في السلاسل الضريبية تسمح بخروج بعض الحلقات من المسار الحقيقي للتحصيل، بما يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة،، وإفساد عدالة المنافسة في السوق.

وأكد البهي أن الهدف من هذه الإحاطة ليس إنشاء أي أوعية ضريبية جديدة تثقل كاهل الأسواق أو المستثمرين أو المواطنين، وإنما سد فجوة قائمة بالفعل واسترداد حق عام أصيل للدولة، من خلال معالجة صور كسر السلسلة الضريبية، والفواتير غير المعبرة عن الحقيقة الاقتصادية، والبيع الذي يتم على نحو يضر بعدالة السوق ويمنح أفضلية غير مشروعة للمخالف على حساب الملتزم.

وأضاف أن كل جنيه يُهدر بسبب كسر السلاسل الضريبية هو في حقيقته جنيه يُقتطع من حق المواطن في التعليم والصحة والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تقليل هذا الفاقد يمكن أن يوفّر للدولة موارد تعادل تمويل نحو 100 مدرسة جديدة أو آلاف أسرة العناية المركزة أو غيرها من الاحتياجات الملحّة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشدّد النائب على أن معالجة هذه الفجوة لا تحقق فقط تعظيمًا لإيرادات الدولة، بل تحقق كذلك إصلاحًا للسوق نفسه، لأن السوق لا يكون عادلًا إذا كان الملتزم بالقانون ينافس من يحقق أرباحًا إضافية عبر التهرب أو إخفاء الحقيقة الاقتصادية للمعاملة أو كسر حلقات التحصيل الضريبي.

واختتم النائب بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات وآليات ذكية تحمي حق الدولة دون الإضرار بالاستثمار، وتدعم المنافسة الشريفة دون تحميل الملتزمين أعباء جديدة، قائلًا: نحن لا نطالب بضرائب جديدة، بل نطالب فقط بأن تصل للدولة حقوقها القائمة بالفعل، وأن يُغلق باب الفاقد الذي يضر الموازنة العامة ويضر عدالة الأسواق في آن واحد.

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

شيري

أول علامة صينية تحقق مبيعات 6 ملايين وحدة في فبراير

سوق هواتف الألعاب

بميزات احترافية .. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

هاتف iQOO Z11

وحش الفئة المتوسطة.. هاتف iQOO Z11 Turbo بمواصفات مذهله وقدرة شحن جبارة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد