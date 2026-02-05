تقرير كاميروني يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة سيرج داورا

كشفت تقارير الصحف الكاميرونية عن اقتراب سيرج داورا لاعب فريق نادي جازيل جاروا الكاميروني من الانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وسيتم قيده تحت السن.

وأوضح تقرير صحفية Actu cameroun أن اللاعب سيرج داورا وصل للقاهرة وخضع لفترة معايشة واختبار طوال الفترة الماضية قبل ان يقترب من توقيع العقود مع النادي الأهلي.



وأردفت الصحيفة : يوشك النادي الأهلي على التعاقد مع أحد أبرز نجوم أفريقيا الصاعدي، ويتواجد المهاجم الكاميروني سيرج داورا حاليًا في القاهرة لإتمام انتقاله إلى النادي المصري، أحد عمالقة كرة القدم في القارة.

ووفق الصحيفة الكاميرونية فإنه من المتوقع، في حال عدم حدوث أي ظروف غير متوقعة، أن يعلن اللاعب رسميًا انضمامه إلى النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية قريبًا.

وأشارت الصحيفة الكامرونية إلى أن هذه الصفقة خطوة استراتيجية للنادي الأهلي، الذي يُواصل تعزيز صفوفه بلاعبين شباب واعدين.

وأوضحت : يُعرف سيرج داورا بمهاراته الفنية وسرعته وقدرته التهديفية، وهو يُجسد خير تجسيد الجيل الجديد من اللاعبين الأفارقة القادرين على ترك بصمتهم على الساحة القارية والدولية.

وأضافت : بالنسبة للاعب الكاميروني، يُمثل هذا التوقيع خطوةً هامةً في مسيرته. فالانضمام إلى الأهلي يعني أن يصبح جزءاً من مؤسسةٍ تتجاوز مكانتها حدود أفريقيا.

وأكد التقرير الكاميروني على أهمية الخطوة الجديدة في مشوار اللاعب داخل النادي الأهلي الذي بنى سمعةً راسخةً بفضل أدائه المتميز في دوري أبطال أفريقيا وقدرته على توفير ظروف رياضية ومالية تُضاهي تلك التي توفرها العديد من الأندية الأوروبية.



وأختتم التفرير الكاميروني متغزلا في تاريخ النادي الأهلي : يشهد تاريخ النادي على جاذبيته، فقد رفض نجومٌ مثل محمد أبو تريكة عروضًا مغرية من أوروبا، مفضلين الاستقرار والتنافسية والمكانة الأسطورية التي يوفرها الأهلي للاعبيه. وإذا تمت الصفقة، فبإمكان سيرج داورا أن يكتب فصلاً جديداً في مسيرته الكروية ضمن هذا الصرح الأسطوري، وأن يرتقي بها إلى آفاقٍ جديدة.