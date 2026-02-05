قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقرير كاميروني يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة سيرج داورا

عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الكاميرونية عن اقتراب سيرج داورا لاعب فريق نادي جازيل جاروا الكاميروني من الانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وسيتم قيده تحت السن.

وأوضح تقرير صحفية Actu cameroun أن اللاعب سيرج داورا وصل للقاهرة وخضع لفترة معايشة واختبار طوال الفترة الماضية قبل ان يقترب من توقيع العقود مع النادي الأهلي.


وأردفت الصحيفة : يوشك النادي الأهلي على التعاقد مع أحد أبرز نجوم أفريقيا الصاعدي،  ويتواجد المهاجم الكاميروني سيرج داورا حاليًا في القاهرة لإتمام انتقاله إلى النادي المصري، أحد عمالقة كرة القدم في القارة. 

ووفق الصحيفة الكاميرونية فإنه من المتوقع، في حال عدم حدوث أي ظروف غير متوقعة، أن يعلن اللاعب رسميًا انضمامه إلى النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم الأفريقية قريبًا.

وأشارت الصحيفة الكامرونية إلى أن هذه الصفقة خطوة استراتيجية للنادي الأهلي، الذي يُواصل تعزيز صفوفه بلاعبين شباب واعدين. 

وأوضحت : يُعرف سيرج داورا بمهاراته الفنية وسرعته وقدرته التهديفية، وهو يُجسد خير تجسيد الجيل الجديد من اللاعبين الأفارقة القادرين على ترك بصمتهم على الساحة القارية والدولية.

وأضافت : بالنسبة للاعب الكاميروني، يُمثل هذا التوقيع خطوةً هامةً في مسيرته. فالانضمام إلى الأهلي يعني أن يصبح جزءاً من مؤسسةٍ تتجاوز مكانتها حدود أفريقيا. 

وأكد التقرير الكاميروني على أهمية الخطوة الجديدة في مشوار اللاعب داخل النادي الأهلي الذي بنى سمعةً راسخةً بفضل أدائه المتميز في دوري أبطال أفريقيا وقدرته على توفير ظروف رياضية ومالية تُضاهي تلك التي توفرها العديد من الأندية الأوروبية.


وأختتم التفرير الكاميروني متغزلا في تاريخ النادي الأهلي : يشهد تاريخ النادي على جاذبيته، فقد رفض نجومٌ مثل محمد أبو تريكة عروضًا مغرية من أوروبا، مفضلين الاستقرار والتنافسية والمكانة الأسطورية التي يوفرها الأهلي للاعبيه. وإذا تمت الصفقة، فبإمكان سيرج داورا أن يكتب فصلاً جديداً في مسيرته الكروية ضمن هذا الصرح الأسطوري، وأن يرتقي بها إلى آفاقٍ جديدة.

