إنجي كيوان بوجهين مختلفين ما بين "وننسى اللي كان" و"الفرنساوي" | رمضان 2026

تعيش الفنانة إنجي كيوان حالة من الانتعاش الفني اللافت، من خلال مشاركتها في عملين دراميين متنوعين، تراهن من خلالهما على اختلاف الأدوار .

وتواصل إنجي كيوان حاليا تصوير مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي يجمعها بالنجمة ياسمين عبد العزيز، في تجربة درامية تحمل أبعادا إنسانية ونفسية خاصة، وتقدم خلالها شخصية تحمل تفاصيل مركبة، تظهر جانبا مختلفا من أدائها التمثيلي، وتعكس نضجها الفني وقدرتها على التعامل مع الأدوار ذات العمق الشعوري.

وفي الوقت نفسه، تخوض إنجي كيوان تجربة فنية مغايرة تماما من خلال مسلسل «الفرنساوي»، الذي تشارك في بطولته أمام النجم عمرو يوسف، حيث تنتمي أجواء العمل إلى إطار مختلف يعتمد على الإيقاع السريع والصراع الدرامي المكثف، ما يمنحها مساحة جديدة لاستعراض أدواتها التمثيلية في سياق أكثر حدّة وتشويقا.

وتراهن إنجي كيوان على الشخصيتين بقوة، خاصة وأن كل دور يحمل ملامح مختلفة كليا عن الآخر، سواء من حيث التركيبة النفسية أو طبيعة العلاقات داخل الأحداث، وهو ما يعكس حرصها الدائم على الهروب من التكرار والبحث عن أدوار تضيف إلى رصيدها الفني.

ولفتت النجمة الشابة إنجي كيوان الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد أن قدمت أداء مميزا ترك بصمة قوية في مسلسل "وتقابل حبيب" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، إلى جانب تألقها اللافت في مسلسل "سيد الناس" أمام النجم عمرو سعد.