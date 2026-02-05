قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال
وزير الري: دمج أحدث التكنولوجيات ضمن منظومة العمل بأجهزة وقطاعات الوزارة
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
فن وثقافة

الأحلى والأجمل والأهم.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

سارة عبد الله

حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، وشارك صورا من لحظاتهما معا عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وكتب كريم فهمي، في رسالة رومانسية لزوجته: “كل سنة وإنتي دايما الأحلى والأجمل والأهم بحبك”.   

وكانت قناة mbc طرحت البوسترات الفردية لأبطال مسلسل «وننسى اللى كان» بطولة ياسمين عبد العزيز، والذى من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.

وكشف البرومو عن ملامح درامية مشوقة للعمل، إذ تضمّن لقطة مؤثرة لياسمين عبد العزيز وهى تقول: «أنا لما أموت هسيب للناس تاريخ حلو تفتكرنى بيه».

كما أظهر البرومو مشاهد متعددة تكشف دخول ياسمين فى صراعات نفسية معقدة، بمشاركة النجم كريم فهمي داخل إطار درامى مشحون بالتوتر، حيث يلمّح المسلسل إلى الجانب المظلم للشهرة.

ويناقش «وننسى اللى كان» كواليس النجاح على المستويين النفسى والعاطفى، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذى قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته فى القمة.

مسلسل «وننسى اللى كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبرى، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالى، محمود ياسين جونيور، محمد لطفى، محمود حافظ، وإيهاب فهمى.

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

