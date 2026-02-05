قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل عزت العلايلي.. رمز الإنسانية والوطنية

عزت العلايلي
عزت العلايلي
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي، أحد أعظم نجوم السينما المصرية في فترة الثمانينيات، الذي ترك بصمة خالدة في وجدان الجمهور العربي من خلال أدواره السينمائية والمسرحية والتلفزيونية التي جسدت الوطنية والشهامة والإنسانية.

وُلد عزت حسن العلايلي في 15 سبتمبر 1934 بحي باب الشعرية في القاهرة، وارتبط حبه للفن منذ الصغر، إذ كان والده يصطحبه لمشاهدة مسرحيات يوسف بك وهبي ونجيب الريحاني، ما ساهم في تشكيل وعيه الفني المبكر.

ظهر العلايلي على شاشة السينما لأول مرة عام 1952 في فيلم "يسقط الاستعمار"، حين كان لا يزال تلميذًا في المرحلة الابتدائية، بعد أن اصطحبه زميله إلى استوديو شبرا لتصوير مشهد جماعي لطلاب المدرسة يرددون فيه هتاف الفيلم.

بعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لم يبدأ مسيرته الفنية مباشرة، إذ تولّى رعاية إخوته بعد وفاة والده، وعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية.

انطلقت مسيرته السينمائية الفعلية عام 1962 بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" إلى جانب فريد الأطرش، ومن إخراج صلاح أبو سيف، وفي نفس العام شارك في فيلم "بين القصرين" للمخرج حسن إمام، مقتبسًا من ثلاثية نجيب محفوظ.

خلال مسيرته الطويلة، قدم العلايلي عشرات الأعمال السينمائية البارزة، منها: "تراب الماس"، "الطوق والأسورة"، "إسكندرية ليه؟" "،الاختيار"، "على من نطلق الرصاص".

جسّد العلايلي أدوار البطولة في العديد من الأعمال الأدبية، منها ":الأرض" لعبد الرحمن الشرقاوي، و"السقا مات" ليوسف السباعي، و"العنكبوت" للأديب الطبيب مصطفى محمود، و"التوت والنبوت" المأخوذ عن رواية "الحرافيش" لنجيب محفوظ الذي قدم له أيضا فيلم "أهل القمة". كما شارك في فيلم "المواطن مصري" المأخوذ عن رواية "الحرب في برّ مصر" ليوسف القعيد.

تميز العلايلي بأدواره الوطنية، إذ بدأها بفيلم "الجاسوس" عام 1964، وتوالت بعد ذلك الأعمال الوطنية في المسرح والتلفزيون والسينما، مثل مسرحية "العمر لحظة" 1973، مسلسل "عبد الله النديم" 1982، فيلم "بئر الخيانة" 1987، والفيلم الأشهر في هذا السياق "الطريق إلى إيلات"، وصولاً إلى "الكافير" 1999.

على خشبة المسرح، برع العلايلي منذ الستينيات، وقدم نحو خمس مسرحيات بارزة منها: "ثورة قرية"، و"بنت ساعتها"، وشارك في المسرح العالمي بمسرحية "فينوس وأدونيس" للشاعر الإنجليزي وليم شكسبير.

وفي الدراما التلفزيونية، قدّم العلايلي عشرات المسلسلات التي تركت أثرًا كبيرًا، من بينها: "ستائر الخوف"، "نظرية الجوافة"، "الجماعة"، "سنوات الغضب"، و"قيد عائلي" 2019، الذي كان آخر أعماله.

كانت موهبته المميزة وبراعة اختياراته للأعمال سببًا في وضع اسمه ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، من أبرزها: "بين القصرين" 1964، "قنديل أم هاشم" 1968، "الأرض" 1970، "الاختيار" 1971، "زائر الفجر" 1975، "على من نطلق الرصاص" 1975، "السقا مات" 1977، "إسكندرية ليه؟" 1979، "أهل القمة" 1981،و "الطوق والاسورة" 1986.

نال العلايلي العديد من الجوائز والتكريمات طوال مسيرته الفنية، منها جائزة أفضل ممثل عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، ودرع تكريمي في مهرجان آرت السينمائي 2009، وتكريم في مهرجان وهران للفيلم العربي 2017.

على الصعيد الشخصي، تزوج عزت العلايلي من سناء الحديدي، وعاشا حياة مستقرة حتى رحلت زوجته عام 2017، ولديهما ابن واحد هو الطبيب محمود العلايلي.

رحل الفنان عزت العلايلي في 5 فبراير 2021 عن عمر 86 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا من أبرز أعمال السينما المصرية.

ذكرى رحيل الفنان عزت العلايلي أعظم نجوم السينما المصرية بصمة خالدة وجدان الجمهور العربي أدواره السينمائية والمسرحية والتلفزيونية الوطنية والشهامة والإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

ختام فعاليات النسخة الرابعة من بطولة الغردقة الدولية للشطرنج

الحملة السكانية

حملة سكانية شاملة تخدم 700 مواطن فى كلاحين قفط بقنا

انقطاع المياه بسمالوط

لمدة 8 ساعات| اليوم.. انقطاع مياه الشرب في سمالوط بالمنيا

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد