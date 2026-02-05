خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع

حذر الخبير المروري اللواء أحمد هشام، من كثافة المرور التي تشهدها الطرق السريعة ومواقف الحافلات والميكروباصات خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن سكان القاهرة والإسكندرية يفضلون اليوم الخميس للخروج الأسبوعي، ما يزيد من ازدحام الطرق بنهاية اليوم.

وأوضح هشام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، تقديم أحمد دياب على قناة “صدى البلد” أن هناك إغلاقات جزئية وكاملة في عدة مناطق بسبب أعمال التطوير، مع وضع علامات إرشادية وتحذيرية قبل حوالي 300 متر لتوجيه قائدي السيارات إلى محاور بديلة.

ويأتي من أبرز الإغلاقات:

كوبري مصر للطيران: إغلاق كلي في اتجاه شارع الميرغني لمدة 3 أشهر، مع تحديد مسارات بديلة.

كوبري السيدة عائشة بطريق صلاح سالم: إزالة الكوبري لمدة 30 يومًا، مع تأكيد كفاءة محور صلاح سالم الجديد في تسهيل الحركة وربط مناطق الفسطاط، المتحف، الكورنيش وحديقة الأزهر.

منزل كوبري التسعين الجنوبي: إغلاق كامل نحو المعادي لمدة 3 أسابيع، وتحويل الحركة إلى محور المشير طنطاوي ثم الدوران من كوبري الواحة.

الهرم بالجيزة: إغلاق كلي للقادمين من ميدان الجيزة نحو المنطقة الأثرية، مع تحويل حركة السير للقادمين من ميدان الرماية نحو نفق الهرم إلى شارعي الملك فيصل وترسا.

وأشار هشام إلى أن اليوم هو آخر أيام إجازة نصف العام، ومع بدء الترم الثاني يوم السبت لـ27 مليون طالب، ستزداد كثافات المرور في المتنزهات والمناطق التجارية والدينية، مع شراء المستلزمات الدراسية.

وأضاف أن الخدمات المرورية على الطرق السريعة ستتعزز بمجموعات الدراجات النارية وسيارات الإغاثة الفورية لضمان التزام السائقين بالقواعد، داعيًا إلى الالتزام بالسرعات المحددة وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة خاصة بجوار الحدائق والمولات.