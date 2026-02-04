قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

للمرة الرابعة.. تجديد اعتماد شهادة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي زنين بالجيزة

مهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
مهندس محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعلان اجتياز محطة معالجة صرف صحي زنين لاختبارات اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الرابعة، في إطار التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية وتحقيق استدامة التشغيل داخل محطات الصرف الصحي.

وأوضح حفناوي، أن المحطة تعمل بطاقة فعلية تبلغ 450 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم مناطق صفط اللبن، وبولاق الدكرور، والدقي، والعجوزة، وفيصل.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تجديد الاعتماد جاء عقب اجتياز المحطة لكافة اختبارات التقييم الفني والإداري المعتمدة، والتي شملت قطاعات التشغيل، والصيانة، والمعمل، والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة في تشغيل محطات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة عدد المواقع الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، حيث إن الشركة لديها حاليًا 19 محطة حاصلة على الشهادة، تشمل 7 محطات مياه شرب، و9 روافع وشبكات صرف صحي، و3 محطات معالجة صرف صحي، مع استمرار جهودها لتأهيل المزيد من المحطات، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد حفناوي مخزن محطة معالجة صرف صحي زنين، لمتابعة منظومة التخزين والاطمئنان على توافر المستلزمات وقطع الغيار والخامات اللازمة لأعمال التشغيل والصيانة، بما يضمن استمرارية العمل بالمحطة دون معوقات. كما تابع آليات الصرف والتكويد وحفظ الأصناف، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للتخزين الآمن وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المخزن، بما يسهم في الحفاظ على الأصول، وتحقيق حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي للمحطة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مياه الشرب محافظة الجيزة

