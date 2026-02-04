قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح مبنى العمليات المطوّر بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأربعاء، المبنى الإداري ومبنى العمليات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة بالكامل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، أكد محافظ الجيزة أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها يهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري.

وأوضح المحافظ أن مبنى العمليات الذي تم افتتاحه يضم غرفة عمليات مجهزة بأحدث جهاز C-Arm Digital مطور 6K لإجراء جراحات العظام والأوعية الدموية، إلى جانب تجهيزه بـ 16 سريرًا، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 31 سريرًا داخليًا، إلي جانب 21 سرير رعاية مركزة ومتوسطة، و9 أسرة رعاية أطفال بالإضافة إلى 13 حضّانة .

وقال: “نعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية وتوفير بيئة علاجية مناسبة للمرضى والأطقم الطبية بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة”.

وعقب الافتتاح، حرص محافظ الجيزة على تفقد غرفة العمليات والاطمئنان على جاهزيتها، كما شملت جولته تفقد مركز العقر، الذي يُعد من أكبر مراكز تقديم الخدمة على مستوى المحافظة ويعمل على تقديم أمصال العقر على مدار 24 ساعة ومدعّم باستراحة مخصصة لاستقبال المواطنين.

كما عقد المهندس عادل النجار اجتماعًا مع مدير مديرية الشئون الصحية ورئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومجلس أمناء المدينة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى ومناقشة خطط التطوير المستقبلية وأوجه القصور والعمل على إيجاد حلول جذرية وتوفير الدعم اللازم.

وحرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بعدد من المرضى للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مثمنًا الدور الفعّال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بأعمال التطوير وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تنفيذ خطط تطوير المستشفيات والمراكز الطبية بمختلف مدن ومراكز الجيزة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

حضر الافتتاح كل من الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، والمهندس محمد عادل، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر والدكتور محمد فوزي، رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر، ووائل شعبان، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتورة سماح جاد، وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة لمياء عبد القادر، مدير مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والمهندس محمود عوني، وكيل مجلس الأمناء، والدكتورة إيناس بهي الدين، ومي خميس، أعضاء مجلس الأمناء.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

أسرة المجني عليه بعد الحكم

إعدام سيدة وشقيقها وصديقهما في المنوفية بتهمة التخلص من زوجها لرغبته في الزواج بأخرى

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات و"ITI" على هامش مؤتمر بيئة الأعمال الرقمية

زوجين المنوفية

تأييد حكم الإعدام لشاب أنهى حياة زوجين في المنوفية

بالصور

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق
بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة
بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

فيديو

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد