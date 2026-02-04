وفاة المخرج محسن صالح.. ونقابة السينمائيين تنعيه

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج محسن صالح، الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة في بيان النعي عبر الصفحة الرسمية للنقابة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث: كان صاحب ابتسامة راقية تحمل شفافية وبشاشة، وأحاسيس المحبين تحمل أعباء وضراوة المرض الذي داهمه بشدة حتى وافته المنية. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله.

وأضافت النقابة: ندعو الله العلي القدير أن يسكنه فسيح الجنات، ويلهمنا جميعًا وأسرته الصبر والسلوان.

ويعد المخرج محسن صالح نموذجا متميزا يحمل في قلبه إنسانيات تمتزج فيها المحبة والجدعنة والشهامة منذ أيام دراسته في كلية الإعلام جامعة القاهرة ثم خلال عمله بالقناة الثالثة.