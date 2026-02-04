في السوق السياحي.. كرنفال استعراضي مبهج لفرق مهرجان أسوان الدولي للفنون الشعبية

انطلق مساء اليوم، بالسوق السياحي بمدينة أسوان، ديفيليه مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، في إطار دعم القوة الناعمة المصرية، وتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي والتبادل الثقافي بين الشعوب.



شهد الديفيليه اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، وبحضور أولريك شانون سفير دولة كندا بالقاهرة، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، ومحمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، وإيمان حمدي مدير عام المهرجانات.



وفي كرنفال استعراضي مبهج انطلق الديفيليه من أمام محطة أسوان، مرورا بشارع السوق السياحي، حيث قدمت الفرق الفنية المصرية والأجنبية عروضا استعراضية جسّدت ثراء التراث الشعبي، وقدمت لوحات من الفلكلور المصري والعالمي، على أنغام المزمار ودقات الطبول، وسط تفاعل كبير من السائحين وأهالي المدينة بالغناء والرقص والتقاط الصور.



ويشارك في المهرجان 6 فرق مصرية للفنون الشعبية هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، العريش، إلى جانب 8 فرق أجنبية تمثل دول: السودان، فلسطين، مونتينيجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، تونس.



ومن المقرر أن يقام ديفيليه نهري صباح غد الأربعاء بالمراكب النيلية، ويقام حفل الافتتاح الرسمي في السابعة مساء اليوم نفسه على مسرح فوزي فوزي الصيفي.



كما تبدأ العروض الفنية المقدمة للجمهور اعتبارا من 5 فبراير، بعدة مواقع ثقافية وسياحية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، بما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.



ويختتم المهرجان بحفل فني على مسرح فوزي فوزي يوم 9 فبراير، ليؤكد مكانته كأحد أبرز التظاهرات الثقافية الدولية التي تحتضنها مصر، ودوره في ترسيخ أسوان كمنصة للحوار الثقافي وجسر للتواصل بين الشعوب، في ضوء رؤية وزارة الثقافة لتعظيم دور الفنون كأداة للتنمية وبناء الوعي.