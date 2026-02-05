التضامن: تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود حملة "خليك سند" التى نفذتها الوزارة داخل مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، مستهدفة حدعم أطفال المرحلة الابتدائية صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، من خلال تدخلات تنموية متكاملة، حيث تأتي المبادرة في إطار استراتيجية الوزارة للاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأشار التقرير إلى أن الحملة جاءت في نموذج تشاركي ناجح بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الشريكة، شملت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومنظمة FACE، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا للتنمية، ومؤسسة الصديقية، حيث تم توفير الخدمات الطبية، والأنشطة التوعوية، والنظارات الطبية، والشنط المدرسية، وتوزيع المواد الغذائية.

وتمكنت الحملة بمشاركة الرائدت الاجتماعيات إلى جانب 4 فرق طبية لكل قافلة من تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بتلك المشروعات من الوصول إلى 5,430 طفلًا داخل "المحروسة 1، المحروسة2، معًا، أهالينا، أرض الخيالة، مساكن عثمان".

وشملت التدخلات تنفيذ الكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار لجميع الأطفال المستهدفين، وأسفرت عن توفير 1,358 نظارة طبية مجانية، بما يسهم في الحد من المشكلات الصحية المؤثرة على التحصيل الدراسي للأطفال، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية لتعزيز الوعي الصحي والمهارات الحياتية.

وتهدف حملة «خليك سند» إلى تحسين الحالة الصحية لأطفال المرحلة الابتدائية بالمناطق الآمنة من خلال الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وتوفير وسائل العلاج اللازمة، ورفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي وتنمية المهارات الحياتية للأطفال، بما يعزز جودة الحياة داخل مشروعات السكن البديل ويؤكد دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ تدخلات تنموية مستدامة وبناء الإنسان.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملة «خليك سند» تمثل نموذجًا عمليًا للتدخل التنموي المتكامل داخل مشروعات السكن البديل، ، بما يدعم أهداف الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.