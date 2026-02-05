قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
التضامن: تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة

التضامن
التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن جهود حملة "خليك سند" التى نفذتها  الوزارة داخل مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، مستهدفة حدعم أطفال المرحلة الابتدائية صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا، من خلال تدخلات تنموية متكاملة، حيث تأتي المبادرة في إطار استراتيجية الوزارة للاستثمار في الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وأشار التقرير إلى أن الحملة جاءت في نموذج تشاركي ناجح بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات الشريكة، شملت صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومنظمة  FACE، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا للتنمية، ومؤسسة الصديقية، حيث تم توفير الخدمات الطبية، والأنشطة التوعوية، والنظارات الطبية، والشنط المدرسية، وتوزيع المواد الغذائية.

وتمكنت الحملة بمشاركة الرائدت الاجتماعيات إلى جانب 4 فرق طبية لكل قافلة من تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بتلك المشروعات من الوصول إلى 5,430 طفلًا داخل "المحروسة 1، المحروسة2، معًا، أهالينا، أرض الخيالة، مساكن عثمان".

وشملت التدخلات تنفيذ الكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار لجميع الأطفال المستهدفين، وأسفرت عن توفير 1,358 نظارة طبية مجانية، بما يسهم في الحد من المشكلات الصحية المؤثرة على التحصيل الدراسي للأطفال، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية وترفيهية لتعزيز الوعي الصحي والمهارات الحياتية.

وتهدف حملة «خليك سند» إلى تحسين الحالة الصحية لأطفال المرحلة الابتدائية بالمناطق الآمنة من خلال الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وتوفير وسائل العلاج اللازمة، ورفع مستوى الوعي الصحي والمجتمعي وتنمية المهارات الحياتية للأطفال، بما يعزز جودة الحياة داخل مشروعات السكن البديل ويؤكد دور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ تدخلات تنموية مستدامة وبناء الإنسان.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملة «خليك سند» تمثل نموذجًا عمليًا للتدخل التنموي المتكامل داخل مشروعات السكن البديل، ، بما يدعم أهداف الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خليك سند مشروعات السكن مشروعات السكن البديل المطورة الابتدائية

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

التضامن

التضامن: تنفيذ 5 قوافل تنموية شاملة داخل المدارس الابتدائية الحكومية بمشروعات السكن البديل للمناطق المطورة

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة الأهلية تنهي تجهيزاتها الأكاديمية والإدارية لبدء الفصل الدراسي الثاني

جداوى

الجداوي: الأجهزة الذكية ليست رفاهية بل ضرورة للمستهلك المصري

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

