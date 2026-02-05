وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات

اعتمد د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات، حيث تقرر تكليف عدد من القيادات الجديدة لتولي مهام قيادية بعدد من المديريات والإدارات التابعة للوزارة، في إطار دعم العمل الدعوي والإداري وتعزيز كفاءة الأداء داخل المديريات.

وشملت القرارات تكليف فضيلة الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب تكليف فضيلة الدكتور أيمن محمد خضر حلاوة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف السويس.

كما تضمنت الحركة تكليف فضيلة الدكتور سعيد حامد مبروك أحمد بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف بني سويف.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه وزارة الأوقاف نحو تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي، من خلال الدفع بقيادات جديدة تسهم في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها الدعوية والمجتمعية.

ويُذكر أن الوزارة دأبت خلال الفترة الأخيرة على إصدار حركات تكليف لقيادات المديريات بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات الدعوية بالمحافظات.

وأعربت وزارة الأوقاف عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد للقيادات المكلفة، بما يحقق صالح العمل الدعوي وخدمة المجتمع.