الكشف والعلاج مجاناً .. الصحة تطلق 3 قوافل طبية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2026، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل المزمع انطلاقها ستشمل عددا من التخصصات الطبية الهامة، على رأسها:

التخصصات المتاحة:

نساء وولادة – تنظيم الأسرة – أطفال

باطنة – أنف وأذن وحنجرة – عظام – جراحة

رمد – أسنان – قلب – جلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتوجب علي المواطن الراغب في الحصول علي الخدمات المقدمة ، التوجّه لأقرب موقع ليك في الأماكن الموضحة… والكشف والعلاج بالمجان .

أماكن قوافل وزارة الصحة

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين إلى محافظات « الغربية - الشرقية - والوادي الجديد» وذلك يومي 5 - 6 فبراير 2026.



الصحة تُكمل المرحلة الثانية عشرة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال المرحلة الثانية عشرة من البرنامج الوطني لتدريب الكوادر على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، حيث تلقى 23 متدربًا من العاملين بجهاز الرياضة للقوات المسلحة تدريبًا مكثفًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المرحلة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 272 لسنة 2024، الذي يستهدف نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي في الجهات الحكومية والمرافق العامة، وتأهيل العاملين عليها لضمان استجابة سريعة وفعالة لحالات توقف القلب المفاجئ.

وأشار إلى أن التدريب تم وفق بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والمؤسسة العلمية للقلب والشرايين، وشمل جانبين نظريًا وعمليًا، يركزان على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، دعم الحياة الأساسي (BLS)، الاستخدام الآمن والفعال لأجهزة AED، والتعامل مع حالات الطوارئ القلبية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن البرنامج يعزز كفاءة العاملين في مختلف الجهات، ويرفع جاهزية المؤسسات للتعامل مع الحالات الحرجة، مما يسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح.

وتؤكد الوزارة استمرار تنفيذ المراحل اللاحقة من البرنامج الوطني، لنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدخل السريع، وتعزيز الاستعداد للطوارئ القلبية داخل جميع مؤسسات الدولة.