سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف

أ ش أ

 بدأ رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أعلنت عنه ديوان رئاسة وزراء بولندا عبر منصة "إكس"، اليوم /الخميس/.

وكان في استقبال توسك، لدى وصوله إلى محطة قطارات كييف، وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إلى جانب سفير أوكرانيا لدى بولندا فاسيلي بودنار، وسفير بولندا لدى أوكرانيا بيوتر لوكاسييفيتش.

وكان توسك قد صرح أمس الأول الثلاثاء، بأنه خلال زيارته إلى كييف، سيتناول العديد من القضايا، بما في ذلك التحضيرات لمؤتمر "إعادة إعمار أوكرانيا" الذي سيُعقد في مدينة جدانسك البولندية في يونيو المقبل.

وتحدث توسك عن أهمية هذه الزيارة في وقت تركز فيه أنظار العالم على قضايا عديدة، مع تراجع الاهتمام بالحرب التي تخوضها أوكرانيا وروسيا.

وأكد أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على أن بولندا هي أقرب حليف وجار لأوكرانيا وتدعمها في هذه الأوقات الصعبة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد التقى بتوسك في 19 ديسمبر الماضي خلال زيارة الأخير إلى وارسو، حيث تم بحث تعزيز قدرات الطيران الحربي الأوكراني والمشاريع الدفاعية ضمن برنامج "SAFE"، بما في ذلك الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة.

