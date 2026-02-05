قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي يبدأ اليوم جولة تشمل سوريا والعراق ولبنان

أ ش أ

 يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، بجولة إلى الشرق الأوسط تشمل سوريا والعراق ولبنان، لبحث عدة قضايا مهمة من بينها وضع الأكراد في سوريا، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في مارس في باريس.

وفي محطته الأولى بالعاصمة السورية دمشق، من المقرر أن يلتقي بارو نظيره أسعد الشيباني، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي تم توقيعه في 29 يناير بين السلطات الانتقالية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث تسعى باريس إلى الدفع باحترام الاتفاق والذي يهدف إلى دمج المؤسسات والقوات الكردية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

كما سيبحث بارو مع نظيره سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن بحث مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وفقا لبيان للخارجية الفرنسية.

ومن الأراضي السورية، ينتقل بارو إلى بغداد، حيث يعتزم عقد محادثات مع رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية هناك. ثم يتوجه إلى شمال العراق لزيارة أربيل، عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، لعقد لقاء مع رئيسَ إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وجاء في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، أن زيارة بارو إلى العراق تهدف خصيصا إلى "العمل مع السلطات الاتحادية والسلطات الكردية الإقليمية على إرساء الاستقرار ومواصلة مكافحة تنظيم داعش".

كما تعد هذه الزيارة إلى العراق فرصةً لتأكيد دعم فرنسا للسلطات العراقية الوطنية والكردية، التي تواصل جهود إعادة بناء بلادها في ظل توترات إقليمية حادة، بحسب بيان للخارجية الفرنسية.

ويتابع بارو جولته الجمعة، ويتوجه إلى بيروت، حيث سيناقش التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر في 5 مارس القادم، في باريس، والذي يهدف إلى توفير دعم مالي ولوجستي لهاتين المؤسستين، لا سيما في إطار مهمة نزع سلاح حزب الله.

وسيلتقي الوزير الفرنسي بالرئيس اللبناني، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الجيش اللبناني.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بجولة إلى الشرق الأوسط بحث عدة قضايا مهمة وضع الأكراد في سوريا مؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرر في مارس في باريس

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

