أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تصل الدقهلية لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

ايمان البكش

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، إلى مقر محافظة الدقهلية في مستهل زيارة لها يرافقها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتموينية في مجالات الأمن الغذائي والمخلفات الصلبة  .

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصلها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  . 

وتتضمن زيارة الدكتورة منال عوض والدكتور شريف فاروق افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة المنصورة ، وتفقد المعرض الدائم بحي شرق المنصورة ، وافتتاح مخبز شركة الدقهلية للأمن الغذائي بحي غرب المنصورة وافتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب.

كما تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية  افتتاح المجزر الآلي والسوق الحضاري بمدينة السنبلاوين وتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسندوب وافتتاح نادي العاملين بالمحافظة.

التنمية المحلية منال عوض الدقهلية مشروعات خدمية

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

