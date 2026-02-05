وزيرة التنمية المحلية تصل الدقهلية لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، إلى مقر محافظة الدقهلية في مستهل زيارة لها يرافقها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتموينية في مجالات الأمن الغذائي والمخلفات الصلبة .

وكان في استقبال وزيرة التنمية المحلية عقب وصلها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وتتضمن زيارة الدكتورة منال عوض والدكتور شريف فاروق افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة المنصورة ، وتفقد المعرض الدائم بحي شرق المنصورة ، وافتتاح مخبز شركة الدقهلية للأمن الغذائي بحي غرب المنصورة وافتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب.

كما تتضمن زيارة وزيرة التنمية المحلية افتتاح المجزر الآلي والسوق الحضاري بمدينة السنبلاوين وتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسندوب وافتتاح نادي العاملين بالمحافظة.