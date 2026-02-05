الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لن تكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت في المرحلة الحالية.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية، في بيان لها، عن أسفها الشديد لعدم التوصل لاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تجديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية.

وفي بيانها، دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي.



كما أشارت الخارجية الصينية إلى أن انتهاء معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا سيكون له تأثير سلبي على منظومة نزع السلاح النووي والاستقرار العالمي.

وأكدت الخارجية الصينية أن القوة النووية الصينية ليست بنفس مستوى القوة النووية الروسية أو الأمريكية، وليس لدينا أي نوايا للدخول في سباق تسلح.



