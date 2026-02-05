الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، متغنيا بمصر والدول العربية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "ستبقي بلدي مصر محبة لكل الدول العربية ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم ولا محاولات البعض الوقيعة بيننا وستبقي الشعوب محبة لبعضها وتحيا المغرب والجزائر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والسودان وليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن وكل الدول العربية وتحيا مصر أم الدنيا".

من جانب آخر، اشاد الإعلامي خالد الغندور بنادي الزمالك بعد الفوز الكبير الذي حققه على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء، امس، الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “أندية تدفع ملايين... والزمالك يكسب بالناشئين ، الزمالك بمن حضر يهزم كهرباء الإسماعيلية 5-2”.