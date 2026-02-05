الشيلة تقيلة وصعبة.. دويدار يدعم معتمد جمال مع الزمالك

وجه أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، رسالة دعم لمعتمد جمال، المدير الفني للقلعة البيضاء.

وكتب دويدار عبر “فيسبوك”: "الشيلة تقيلة وصعبة وإنت قدها إن شاء الله، مدير فني كبيير ومحترم ولازم الإدارة وجون إدوارد تساعدك، هنكسب ماتش أو أكتر تمام وزي الفل لكن المشوار طويل محتاج فلوس، لازم الإدارة توفر مناخ محترم للجهاز الفني واللاعبين، ربنا يقويك يا كابتن معتمد إنت وإبراهيم صلاح".

دويدار على فيسبوك

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.