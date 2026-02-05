قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة

هاجر ابراهيم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم، الخميس، بالكتل الهوائية الصحراوية، التي تؤدي إلى ارتفاعات تدريجية فى قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى نهارا تصل إلى 24 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن الطقس نهارا دافئ بشكل كبير فى المحافظات الشمالية، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى يومي السبت والأحد تتجاوز 27 درجة مئوية، والأجواء ستكون أكثر حرارة.

وأضافت أن درجات الحرارة على محافظات الأقصر وأسوان تصل إلى 26 و27 درجة مئوية، ومع بدايات الأسبوع القادم تصل إلى 30 و31 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجة الحرارة الصغري ليلا تصل من 16 إلى 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ، والأجواء تكون باردة على أغلب محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى وجود نشاط للرياح فى المنطقة الغربية، ما يؤدي إلى وجود الأتربة والرمال المثارة فى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، ومن الممكن أن تصل لمناطق من القاهرة الكبرى.

الأرصاد درجات الحرارة الطقس

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
