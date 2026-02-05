انطلاق عرض «السمسمية» من أسوان والأقصر

في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الوطني وتعزيز الهوية المصرية، وبعد ختام جولة مشروع مسرح "المواجهة والتجوال "في مدن القناة، وما حققته من نجاح وتفاعل جماهيري واسع، ينطلق غدًا من محافظة أسوان عرض «السمسمية»، الذي يروي بطولات المقاومة الشعبية وتضحيات أبناء الوطن، من خلال معالجة فنية متميزة تستلهم روح الانتماء والوعي الوطني.

ويأتي العرض ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل، يصاحبه عدد من الفعاليات المتنوعة، تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في ترسيخ قيم الوعي والانتماء، ونشر الثقافة الجادة في مختلف ربوع الجمهورية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

وقال محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع "تبدأ جولة العرض من عدد من مدن ومراكز محافظة أسوان، وتشمل قصر ثقافة الرديسية، وقصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة السباعية، وقصر ثقافة كركر، ومركز شباب الدُّر، وفي الأقصر ينطلق العرض يوم 12 فبراير بقصر ثقافة حاجر العديسات، و13 فبراير بقصر ثقافة حوض الرمال، و14 فبراير بمركز شباب المريس مركز أرمنت، و15 فبراير بمقر جمعية مفتاح الحياة – أرمنت، و16 فبراير بنادي الشبان المسلمين – أرمنت، و17 فبراير بمركز شباب السلام – إسنا.

وأكد المشرف على المشروع، أن عرض «السمسمية» يمثل امتدادًا لنجاحات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، واستكمالًا لدوره في تقديم فن هادف يعكس تاريخ الوطن ونضالات أبنائه، ويسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير، وتحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز دور الثقافة في دعم مسيرة التنمية الشاملة