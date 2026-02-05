قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
انطلاق عرض «السمسمية» من أسوان والأقصر

عرض السمسمية
عرض السمسمية
أحمد البهى

في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الوطني وتعزيز الهوية المصرية، وبعد ختام جولة مشروع مسرح "المواجهة والتجوال "في مدن القناة، وما حققته من نجاح وتفاعل جماهيري واسع، ينطلق غدًا من محافظة أسوان عرض «السمسمية»، الذي يروي بطولات المقاومة الشعبية وتضحيات أبناء الوطن، من خلال معالجة فنية متميزة تستلهم روح الانتماء والوعي الوطني.

ويأتي العرض ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل، يصاحبه عدد من الفعاليات المتنوعة، تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتسهم في ترسيخ قيم الوعي والانتماء، ونشر الثقافة الجادة في مختلف ربوع الجمهورية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

وقال محمد الشرقاوي، المشرف على المشروع "تبدأ جولة العرض من عدد من مدن ومراكز محافظة أسوان، وتشمل قصر ثقافة الرديسية، وقصر ثقافة توشكى، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة السباعية، وقصر ثقافة كركر، ومركز شباب الدُّر، وفي الأقصر ينطلق العرض يوم 12 فبراير بقصر ثقافة حاجر العديسات، و13 فبراير بقصر ثقافة حوض الرمال، و14 فبراير بمركز شباب المريس مركز أرمنت، و15 فبراير بمقر جمعية مفتاح الحياة – أرمنت، و16 فبراير بنادي الشبان المسلمين – أرمنت، و17 فبراير بمركز شباب السلام – إسنا.

وأكد المشرف على المشروع، أن عرض «السمسمية» يمثل امتدادًا لنجاحات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، واستكمالًا لدوره في تقديم فن هادف يعكس تاريخ الوطن ونضالات أبنائه، ويسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير، وتحقيق العدالة الثقافية، وتعزيز دور الثقافة في دعم مسيرة التنمية الشاملة

وزارة الثقافة السمسمية عرض «السمسمية»

