فن وثقافة

جمعتنا العزيزة.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل احتفال إلهام شاهين بماجدة الرومي

لميس الحديدي
لميس الحديدي
باسنتي ناجي

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن الحفل الذي أقامته الفنانة إلهام شاهين احتفاءً بالفنانة ماجدة الرومي التى  أقامت حفلا رائعا فى مصر منذ ايام.

ترحيب لميس الحديدي بـ ماجدة الرومي 

وكتبت لميس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جمعتنا العزيزة إلهام شاهين كعادتها و لكن هذه المرة إحتفاء بالغالية ماجدة الرومي التى  أقامت حفلا رائعا فى مصر منذ ايام .. ماجدة ليست غريبة على مصر ،و أصدقاءها و محبيها كثر ، و كان الحضور  مزيجا من الفنانين و الإعلاميين و السياسيين و السفراء و الاقتصاديين و السفير المصري بلبنان و عدد من اللبنانيين الذين جاءوا لمشاهده حفل السيدة ماجده الرومي .و  سعدت جدا بلقاء الدكتور يوسف بطرس غالي بعد عودته إلى مصر".

اشعلت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها على مسرح النافورة بدار الأوبرا وذلك فى أول ظهور لها على مسارح الأوبرا بعد غياب تجاوز ثلاث سنوات.

ووجهت ماجدة الرومي تحية خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري قائلة: «بنحبك وبنحب كل من ساعد فى هذه الإنجازات الكبيرة فى مصر».

وعبرت ماجدة الرومي عن سعادتها بالعودة للغناء فى دار الأوبرا، مؤكدة أن الوقوف على مسرحها يمثل لحظة خاصة فى مسيرتها الفنية.

وقالت ماجدة الرومي فى كلمتها : تحية لكل الفنانين والشعب المصري اللى حول مصر لعاصمة للخلود وعروس للتاريخ.. دى ليلة سعيدة من عمري لأني في مصر اللي بحبها.
من ناحية أخرى حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الترحيب بصديقتها المطربة ماجدة الرومي، التي وصلت إلى القاهرة مؤخرًا، في ضوء استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الأوبرا المصرية.

وقالت إلهام شاهين عبر صفحتها بموقع فيس بوك: أهلًا بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الرسمية، صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي فور وصولها القاهرة، وعلقت عليها بقولها: أهلا بالصديقة الغالية النجمه المصرية اللبنانية ماجدة الرومى.. نورتى مصر.. وسعداء جدًا إنك نورتي الأوبرا المصرية وأمتعتينا بفنك الجميل.. بحبك من كل قلبي يا صديقتي الجميلة، ويتمنى لك كل الخير.

