خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
أخبار البلد

حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني

ياسمين بدوي

أعلنت المدارس ضوابط حضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 2026 المقرر انطلاقه رسميا من السبت القادم في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت .

حيث قالت المدارس في تنبيهات عاجلة للطلاب عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي، يُرجى الالتزام بالضوابط التالية:

  • الإلتزام بالحضور اليومي :

حيث يجب على جميع الطلاب الحضور بإنتظام طوال أيام الدراسة وفق الجدول المعتمد، ويُمنع الغياب دون عذر رسمي مقبول ، علما بأن الأعذار المقبولة للغياب تكون وفق :

-تقرير طبي معتمد في حالة المرض.

-ظروف قهرية موثقة ومعتمدة من ولي الأمر وإدارة المدرسة.

-ولا يُعتد بأي عذر غير موثق.

  • الإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف :

حيث يجب إلتزام الطلاب بالحضور قبل بدء طابور الصباح، ويُمنع التأخير أو الانصراف قبل نهاية اليوم الدراسي إلا بإذن رسمي من إدارة المدرسة.

  • الإلتزام بالزي المدرسي والانضباط السلوكي :

على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي الكامل والسلوك القويم داخل المدرسة،

  • الموبايل ممنوع :

يمنع على جميع الطلاب اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أدوات تعيق العملية التعليمية.

  • الالتزام داخل الحصص :

حيث يحظر على الطلاب الخروج من الحصة دون إذن، ويلتزم الطالب بحضور جميع الحصص والأنشطة المقررة.

قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم 

ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :

  • انتظام عملية استلام الطلاب الكتب الدراسية وضمان وصولها لهم دون أي تأخير من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني.
  • متابعة نسب حضور الطلاب والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم
  • قيام مديري المديريات التعليمية بالمتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس
  • ضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.
  •  الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة
  • ضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة
  •  تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.
  • تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب
  •  الحفاظ على نظافة المدارس والفصول
  • معالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري
  • التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس
  • تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس
  •  مواصلة المتابعة الدورية للمدارس  الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية ومراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب
المدارس الفصل الدراسي الثاني 2026 الفصل الدراسي الثاني الطلاب

