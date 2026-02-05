حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني

أعلنت المدارس ضوابط حضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني 2026 المقرر انطلاقه رسميا من السبت القادم في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت .

حيث قالت المدارس في تنبيهات عاجلة للطلاب عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط المدرسي، يُرجى الالتزام بالضوابط التالية:

الإلتزام بالحضور اليومي :

حيث يجب على جميع الطلاب الحضور بإنتظام طوال أيام الدراسة وفق الجدول المعتمد، ويُمنع الغياب دون عذر رسمي مقبول ، علما بأن الأعذار المقبولة للغياب تكون وفق :

-تقرير طبي معتمد في حالة المرض.

-ظروف قهرية موثقة ومعتمدة من ولي الأمر وإدارة المدرسة.

-ولا يُعتد بأي عذر غير موثق.

الإلتزام بمواعيد الحضور والانصراف :

حيث يجب إلتزام الطلاب بالحضور قبل بدء طابور الصباح، ويُمنع التأخير أو الانصراف قبل نهاية اليوم الدراسي إلا بإذن رسمي من إدارة المدرسة.

الإلتزام بالزي المدرسي والانضباط السلوكي :

على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي الكامل والسلوك القويم داخل المدرسة،

الموبايل ممنوع :

يمنع على جميع الطلاب اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أدوات تعيق العملية التعليمية.

الالتزام داخل الحصص :

حيث يحظر على الطلاب الخروج من الحصة دون إذن، ويلتزم الطالب بحضور جميع الحصص والأنشطة المقررة.

قرارات عاجلة من وزير التربية والتعليم

ومن جانبه .. كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قرارات عاجلة تلتزم المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بتنفيذها في الترم الثاني 2026 المقرر انطلاقه من السبت القادم ، وتمثلت هذه القرارات فيما يلي :