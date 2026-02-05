قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
شبانة: الزمالك يصنع ملحمة رغم الأزمات وينافس بلا صفقات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك قدم واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم، بعدما نجح في تجاوز ظروفه الصعبة وحقق نتائج لافتة على المستويين المحلي والقاري، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يثبت قدرته على المنافسة رغم التحديات.

القلعة البيضاء 

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة cbc، إن الزمالك صنع «ملحمة حقيقية» في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية قوية وقدرة واضحة على التعامل مع الظروف القهرية التي يمر بها.

وأوضح أن الزمالك تصدر مجموعته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على المصري، كما بات يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، متقدمًا على الأهلي وبيراميدز، رغم الصفقات القوية التي أبرمها الفريقان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتطرق شبانة إلى الفوارق الفنية بين الزمالك والأهلي، موضحًا أن الأهلي خاض إحدى مبارياته دون وجود طرفين أساسيين مثل أحمد عيد وأحمد كوكا، في حين يعتمد الزمالك على عناصر شابة في هذا المركز، أبرزهم أحمد خضري ومحمد إبراهيم، إلى جانب مشاركة محمد إسماعيل في وسط الملعب بعد رحيل نبيل عماد «دونجا».

وانتقد شبانة مستوى حراس المرمى في مباراة الزمالك، معتبرًا أن الأخطاء كانت «غريبة»، واصفًا أداء حارس كهرباء الإسماعيلية بـ«الكوميدي».

كما أشاد بدور المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في تطوير مستوى عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم آدم كايد، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب.

وأشار شبانة إلى التفاوت الكبير في الإنفاق بين الأندية، حيث أنفق بيراميدز مبالغ ضخمة على صفقات الشتاء، بينما تعاقد الأهلي مع ستة لاعبين، في الوقت الذي اضطر فيه الزمالك لبيع عدد من عناصره الأساسية، ورغم ذلك نجح في التواجد بالمركز الثاني في جدول الدوري.

واختتم الإعلامي محمد شبانة تصريحاته بالإشارة إلى حالة الغضب الجماهيري، مؤكدًا أن جماهير الزمالك هاجمت مجلس الإدارة، وكذلك جون إدوارد المدير الرياضي، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخرًا.

