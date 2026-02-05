شبانة: الزمالك يصنع ملحمة رغم الأزمات وينافس بلا صفقات

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك قدم واحدة من أقوى مبارياته هذا الموسم، بعدما نجح في تجاوز ظروفه الصعبة وحقق نتائج لافتة على المستويين المحلي والقاري، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يثبت قدرته على المنافسة رغم التحديات.

القلعة البيضاء

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة cbc، إن الزمالك صنع «ملحمة حقيقية» في مواجهة كهرباء الإسماعيلية، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية قوية وقدرة واضحة على التعامل مع الظروف القهرية التي يمر بها.

وأوضح أن الزمالك تصدر مجموعته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على المصري، كما بات يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، متقدمًا على الأهلي وبيراميدز، رغم الصفقات القوية التي أبرمها الفريقان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتطرق شبانة إلى الفوارق الفنية بين الزمالك والأهلي، موضحًا أن الأهلي خاض إحدى مبارياته دون وجود طرفين أساسيين مثل أحمد عيد وأحمد كوكا، في حين يعتمد الزمالك على عناصر شابة في هذا المركز، أبرزهم أحمد خضري ومحمد إبراهيم، إلى جانب مشاركة محمد إسماعيل في وسط الملعب بعد رحيل نبيل عماد «دونجا».

وانتقد شبانة مستوى حراس المرمى في مباراة الزمالك، معتبرًا أن الأخطاء كانت «غريبة»، واصفًا أداء حارس كهرباء الإسماعيلية بـ«الكوميدي».

كما أشاد بدور المدير الفني معتمد جمال، مؤكدًا أنه نجح في تطوير مستوى عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم آدم كايد، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب.

وأشار شبانة إلى التفاوت الكبير في الإنفاق بين الأندية، حيث أنفق بيراميدز مبالغ ضخمة على صفقات الشتاء، بينما تعاقد الأهلي مع ستة لاعبين، في الوقت الذي اضطر فيه الزمالك لبيع عدد من عناصره الأساسية، ورغم ذلك نجح في التواجد بالمركز الثاني في جدول الدوري.

واختتم الإعلامي محمد شبانة تصريحاته بالإشارة إلى حالة الغضب الجماهيري، مؤكدًا أن جماهير الزمالك هاجمت مجلس الإدارة، وكذلك جون إدوارد المدير الرياضي، رغم النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق مؤخرًا.