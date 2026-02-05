كأس ملك إسبانيا.. ريال سوسيداد يقلب الطاولة علي ديبورتيفو الأفيس

قلب فريق ريال سوسيداد الطاولة علي ديبورتيفو الأفيس بنتيجة 3-2 ويطيح به من كأس ملك أسبانيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس.

وافتتح ديبورتيفو الأفيس التهديف في الدقيقة ٨، عن طريق عبدالرحمن ريباخ ،وأدرك ريال سوسيداد هدف التعادل في الدقيقة ١٥، عن طريق ميكيل أويارزابال.

وأضاف ديبورتيفو الأفيس الهدف الثاني في الدقيقة ٢٩، عن طريق أنتونيو مارتينيز من علامة جزاء، وتعادل ريال سوسيداد في الدقيقة ٧٦، عن طريق جونكالو جيديز.

وأخيرا سجل فريق ريال سوسيداد هدف التأهل والثالث في الدقيقة ٨٠، عن طريق أوري أوسكارسون.