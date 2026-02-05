قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مراد مكرم يتغنى بالزمالك بعد تفوقه على الأهلي في الدوري

مراد مكرم
مراد مكرم
سارة عبد الله

أشاد الفنان مراد مكرم بتفوق نادي الزمالك على نظيره الأهلي في الدوري الممتاز رغم أزماته الكثيرة.

وكتب مراد مكرم، عبر حسابه على “فيسبوك”: “الزمالك رغم كل الظروف، أقوى هجوم في الدوري بـ ٢٦ هدف.. فهمتوا بنحبه ليه؟”.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مراد مكرم الزمالك نادي الزمالك الدوري الممتاز الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

الاستعداد الروحي لشهر رمضان..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: لا نهضة لأمَّة تجهل نبيَّها ولا انتصار بلا قِيَم وأخلاق

وكيل الأزهر

الضويني: الأزهر ظل عبر تاريخه فاتحًا أبوابه لطلاب العلم مؤديًا دوره كمدرسة سنية وسطية

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد