بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لكايزر تشيفز

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم الخميس، إلى جنوب أفريقيا، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة قوية أمام فريق كايزر تشيفز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء المقبل، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الرابعة.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز



يحل النادي المصري ضيفًا على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في مباراة مرتقبة تقام يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتقام المباراة على ملعب بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكواني في جنوب أفريقيا، حيث يسعى المصري للعودة بنتيجة تساعده على الاستمرار في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة.

طاقم تحكيم مباراة المصري وكايزر تشيفز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من غانا لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم دانيال ني لاريا كحكم ساحة، ويعاونه رولاند أدي كمساعد أول، وبول كودزو كمساعد ثانٍ، بينما يتولى تشارلز بولو مهام الحكم الرابع.

كما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دوامين جيلبرت من إيسواتيني، إلى جانب تعيين عدد من المنسقين والمراقبين من ناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وإيسواتيني.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون أي نقاط



