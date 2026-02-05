قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 95 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
الدفعة الرابعة من العائدين لقطاع غزة تصل إلى معبر رفح من الجانب المصري
التعليم: عدد أيام الدراسة في الترم الثاني 84 يوماً والتقييمات مستمرة بالمدارس
«منتجي الدواجن» يحذر: ارتفاع أسعار البط 100% قبل رمضان بأسبوع
وزير الخارجية الإيراني: الترويكا الأوروبية أقصت نفسها من مسار المفاوضات النووية
اليوم.. آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية وتسليمها للمدارس الأحد
نائب ترامب: مستعدون للعمل مع روسيا والصين لخفض الأسلحة النووية
ديمتري دلياني: تدمير النظام الصحي في غزة ركيزة أساسية للإبادة الإسرائيلية
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس
رسمياً.. إنتهاء إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس اليوم وعودة الدراسة السبت
ارتفاع في الحرارة ورياح متربة.. والأرصاد تُحذر: «إياكم وتخفيف الملابس»
البيت الأبيض: ترامب سيصدر بياناً مساء الخميس
رياضة

بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لكايزر تشيفز

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
رباب الهواري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم الخميس، إلى جنوب أفريقيا، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة قوية أمام فريق كايزر تشيفز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء المقبل، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الرابعة.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز
 

يحل النادي المصري ضيفًا على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في مباراة مرتقبة تقام يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتقام المباراة على ملعب بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكواني في جنوب أفريقيا، حيث يسعى المصري للعودة بنتيجة تساعده على الاستمرار في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة.

طاقم تحكيم مباراة المصري وكايزر تشيفز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من غانا لإدارة اللقاء، بقيادة الحكم دانيال ني لاريا كحكم ساحة، ويعاونه رولاند أدي كمساعد أول، وبول كودزو كمساعد ثانٍ، بينما يتولى تشارلز بولو مهام الحكم الرابع.

كما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دوامين جيلبرت من إيسواتيني، إلى جانب تعيين عدد من المنسقين والمراقبين من ناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وإيسواتيني.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المصري المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون أي نقاط


 

