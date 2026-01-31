قادما من السويد.. المصري البورسعيدي يضم الفسطيني مصطفي زيدان

انهي مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إجراءات الحصول على خدمات اللاعب الدولي الفلسطيني مصطفى زيدان، قادما من فريق مالمو السويدي بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف، اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانهت إدارة المصري الحصول على البطاقة الدولية للاعب ومن ثم توقيع الكشف الطبي على اللاعب والبدء في اجراءات قيده بقائمة المصري.

وسيتم تسجيل اللاعب كالمعتاد كلاعب محلي وفقًا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن مع اللاعبين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية.

ولعب مصطفى زيدان، صاحب الـ27 عاماً، لأندية سيريس ومالمو وهلسنبورج بالسويد، وكذلك حتا الإماراتي ورزونبورج النرويجي.