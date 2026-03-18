مات من 3 أيام ومحدش عارف.. المعلمين تنعى مدرس بعين شمس

نعت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمزيد من الحزن والأسى الأستاذ شريف خلف المغربي، مدرس بمدرسة الشهيد مصطفى حافظ الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة، الذي وافته المنية داخل منزله الذي يقطن فيه بمفرده.

وبحسب بيان نقابة المعلمي - تم العثور على الراحل بعد ثلاثة أيام من وفاته، وقد تبين أن الوفاة طبيعية طبقا للتقارير الرسمية، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وفور علم النقابة بالواقعة، تحرك عدد من أعضاء فرعية شرق القاهرة برئاسة سيد آدم رئيس الفرعية وأمين صندوق الزمالة بالنقابة العامة ، حيث توجهوا إلى مكان الواقعة وتولوا متابعة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لإنهاء إجراءات نقل الجثمان واستخراج التصاريح المطلوبة لدفنه والتواصل مع أسرته المقيمة باحدى محافظات الصعيد، فى ظل إلتزام النقابة بالوقوف بجانب أبنائها في مثل هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

وأعربت النقابة العامة للمعلمين عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وزملائه وتلاميذه، مؤكدة أن "المعلم الراحل كان نموذجًا للمعلم المخلص في أداء رسالته التعليمية، وترك سيرة طيبة بين زملائه وطلابه داخل المدرسة".