تشكيل زد لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد.

تشكيل زد أمام المصري

جاء تشكيل فريق زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

علي لطفي خط الدفاع: محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، سامح إبراهيم

محمد ربيعة، أحمد كاستيلو، أحمد طارق، سامح إبراهيم خط الوسط: أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، كاباكا، أحمد عادل ميسي

أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا، كاباكا، أحمد عادل ميسي خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، رأفت خليل

تشكيل المصري البورسعيدي

في المقابل، أعلن الجهاز الفني للمصري تشكيل فريقه الذي ضم:

حراسة المرمى: محمود حمدي

محمود حمدي خط الدفاع: عبد الوهاب نادر، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي

عبد الوهاب نادر، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي خط الوسط: محمود حمادة، عمر الساعي، منذر طمين

محمود حمادة، عمر الساعي، منذر طمين خط الهجوم: كريم بامبو، أحمد شرف، صلاح محسن

دكة بدلاء المصري

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:

عصام ثروت، كريم العراقي، خالد صبحي، مصطفى أبو الخير، محمد الشامي، أحمد القرموطي، عميد صوافطة، كينجسلي إيدوو، عبد الرحيم دغموم.