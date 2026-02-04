الجانب المصري من معبر رفح يعمل بكامل طاقته وعلى مدار الساعة.. تفاصيل

قال الإعلامي أحمد أبو زيد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنّ الجانب المصري من المعبر بدأ، على الهواء مباشرة، في استقبال الحالات المصابة والحالات ذات الطبيعة المرضية القادمة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى اصطفاف سيارات الإسعاف داخل المعبر وبدء اتخاذها مواقعها استعدادًا لاستقبال المصابين تباعًا، حيث تم رصد دخول السيارة الرابعة من سيارات الإسعاف بالفعل إلى المعبر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه التطورات جاءت بالتزامن مع متابعة وصول دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، والتي جرى نقلها على الهواء مباشرة قبل نحو ساعة.

ولفت، إلى أن المعبر يشهد في الوقت ذاته استعدادات لمغادرة دفعة أخرى من الفلسطينيين العائدين إلى القطاع، في ظل بدء استقبال أعداد من المصابين والحالات المرضية التي كانت تنتظر فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح للانتقال خارج غزة عبر هذا المنفذ، الذي يُعد المتنفس الأهم وشريان الحياة لسكان القطاع.

وأكد موفد القاهرة الإخبارية، أن هذا اليوم يُعد الثالث من بدء التشغيل الفعلي للجانب الفلسطيني من المعبر، مشيرًا إلى أن أبرز ما تم رصده خلال الأيام الماضية هو الحرص الكامل على مسألة التزامن بين استقبال الحالات القادمة من القطاع وإتاحة مغادرة الفلسطينيين العائدين إليه، حيث لا تستغرق إجراءات الخروج سوى دقائق، وقد تصل في أقصى تقدير إلى ما بين نصف ساعة وخمس وأربعين دقيقة، مع التزام واضح بعدم الشروع في أي من الإجرائين إلا بعد التأكد من تحقق هذا التزامن.