مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
توك شو

فتح معبر رفح من الاتجاهين يعيد الزخم للقضية الفلسطينية ويبرز الدور المصري

معبر رفح
معبر رفح
محمد البدوي

يبرز الدور المصري مجددًا في توقيت بالغ الحساسية إقليميًا ودوليًا كعامل توازن رئيسي في القضية الفلسطينية، عبر تحركات دبلوماسية محسوبة تحافظ على الثوابت وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ثوابت القضية الفلسطينية

 ويأتي فتح معبر رفح من الاتجاهين كرسالة سياسية واضحة تعكس تمسك مصر بدورها التاريخي، ورفضها لأي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض، هذه الخطوة لا تحمل أبعادًا إنسانية فقط، بل تؤكد رؤية استراتيجية شاملة تراعي الأمن القومي العربي، وتعيد التأكيد على حق العودة كأحد ثوابت القضية الفلسطينية.

 مسار القضية الفلسطينية

من جانبه؛ أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي جمال رائف أن فتح معبر رفح من الاتجاهين يمثل تطورًا بالغ الأهمية في مسار القضية الفلسطينية، لما يحمله من دلالات سياسية تعزز حق العودة، وتؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة ملف شديد التعقيد والحساسية.

 التحركات المصرية الأخيرة

وأوضح رائف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» أن التحركات المصرية الأخيرة أثمرت عن إعادة فتح المعبر بشكل متوازن، بما يعكس الدور المحوري لمصر في التعامل مع التطورات الإقليمية، وقدرتها على فرض رؤية متسقة مع الأمن القومي العربي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وأشار رائف إلى أن الإصرار المصري على وجود القوات الفلسطينية على الجانب الآخر من معبر رفح جاء نتيجة قرار سيادي مسؤول، نابع من إرادة سياسية واضحة، مؤكدًا أن هذا الموقف لم يظل حبيس التصريحات، بل جرى تطبيقه فعليًا على أرض الواقع.

دعم الموقف الفلسطيني

وأضاف أن مصر أدارت هذا الملف بحكمة ودقة، بما يحفظ ثوابتها الوطنية ويدعم الموقف الفلسطيني، دون السماح بتمرير أي ترتيبات قد تفرض أمرًا واقعًا جديدًا على المعبر أو تغير من طبيعته القانونية والسياسية.

 المساس بالسيادة الفلسطينية

وشدد جمال رائف على أن الدولة المصرية رفضت بشكل قاطع شرعنة وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل معبر رفح، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة المصرية ورفضها المساس بالسيادة الفلسطينية أو الانخراط في أي ترتيبات أمنية تخدم الاحتلال على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

