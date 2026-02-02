جهود مصرية جبارة.. العرابي: أي حل قادم للقضية الفلسطينية يبدأ من مصر

علق السفير محمد العرابي وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، على تشغيل الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وبدء استقبال المصابين الفلسطينيين ومغادرة فلسطينيين من مصر وعودتهم لغزة .

وقال محمد العرابي في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" نحن امام تطور مهم ومعبر رفح شريان حياة بالنسبة لقطاع غزة" .

وتابع محمد العرابي :" مصر تبذل جهود جبارة من اجل تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى الفلسطينيين بدون مساعدة أحد "، مضيفا:" أي حل قادم للقضية الفلسطينية يبدأ من مصر ".



وتابع محمد العرابي :" تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح يعطي جزء من الامل لمستقبل أفضل لمسار القضية الفلسطينية ".



واكمل محمد العرابي :" من الضروري ان نتوقع أن إسرائيل سيكون لديها الكثير من العقبات في جعبتها أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ".



ولفت محمد العرابي :" هناك حالة من الترقب لمستقبل اتفاق غزة واعتقد ان إسرائيل لن تكون منفتحة أمام العبور اليومي للفلسطينيين عبر معبر رفح ".