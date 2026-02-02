بوابة الأمل تفتح ذراعيها.. تسهيلات مصرية للفلسطينيين العائدين إلى غزة عبر معبر رفح

قال أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ الجانب المصري من معبر رفح يشهد حالة من التيسير والتسهيل الكاملين للمواطنين الفلسطينيين العائدين إلى أراضيهم في قطاع غزة، في إطار جهود الدولة المصرية لإنهاء إجراءات سفرهم منذ الساعات الأولى، وبالتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والسلطات المختصة، بما يضمن عودتهم دون أي معوقات.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المشهد في محيط المعبر عكس تعاونًا واضحًا من جانب مؤسسات الدولة، حيث تم تسهيل تحركات العائدين من الأراضي المصرية باتجاه منفذ رفح من الجهة الفلسطينية، تمهيدًا لدخولهم إلى قطاع غزة، وسط تنظيم كامل للإجراءات وتوفير مختلف أوجه الدعم اللوجستي.

وأشار أيمن عماد، إلى الدور البارز الذي قام به الهلال الأحمر المصري، حيث انتشرت أطقم الهلال الأحمر منذ الساعات الأولى، وقدّمت الدعم النفسي، لا سيما للأطفال الفلسطينيين، في محاولة لتخفيف آثار الرحلة ومساعدة العائدين على إتمام إجراءات العودة بشكل طبيعي وسلس.

ولفت إلى أن مشاعر الحنين إلى الوطن كانت حاضرة بقوة بين الفلسطينيين العائدين، حيث بدت على ملامحهم مشاعر الشوق والفرح بالعودة إلى قطاع غزة، رغم إدراكهم للظروف الصعبة التي قد تواجههم، بما في ذلك تضرر منازلهم أو اضطرارهم للإقامة في خيام، إلا أن العزيمة والإصرار على العودة إلى الوطن كانا السمة الأبرز للمشهد.