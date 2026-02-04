الاحتلال يشق طريقا استيطانيا شمال رام الله ويسيطر على أراضي فلسطينيين.. المستجدات

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شق طرق استيطانية جديدة كلما أتيحت لها الفرصة، مؤكدة أن صباح اليوم شهد شق طريق استيطاني في بلدة شمال مدينة رام الله، مضيفة أن آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية يتم مصادرتها بحجج واهية، مثل "أسباب أمنية" أو الأراضي "المغتصبة"، بهدف توسيع المستوطنات وربطها ببعضها والسيطرة الكاملة على أراضي الفلسطينيين.

وأشارت السلامين خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن البلدة محاصرة الآن بالبوابات والسياج الحديدي، ما يعيق حركة الفلسطينيين في المنطقة، كما تم هدم المنازل في بلدة حزما في قضاء القدس المحتلة، حيث داهمت قوات الاحتلال يوم أمس البلدة، برفقة طواقم بلدية الاحتلال، واختارت أكثر من 10 منازل للهدم، من بينها منزل تم بناؤه قبل نحو 34 عاماً.

وأضافت أن قوات الاحتلال واصلت صباح اليوم اقتحام المنازل والبلدات الفلسطينية، حيث شهد مخيم الأمعري اعتقال أحد الفلسطينيين، وجرى اقتحام عدة منازل في قرية برقة، بينما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل واعتقلت 6 مواطنين، إضافة إلى اختيار منزل واحد للهدم.

وتابعت السلامين أن الاعتداءات الإسرائيلية والمستوطنين مستمرة منذ مساء الأمس وحتى اللحظة، مشيرةً إلى أن شهرًا واحدًا فقط شهد أكثر من 2000 اعتداء على الفلسطينيين، سواء من قبل سلطات الاحتلال أو المستوطنين.

