برلمانية: تشغيل معبر رفح خطوة محورية تؤكد التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب حماة الوطن بالجيزة، أن بدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح يمثل إنجازًا إنسانيًا وسياسيًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في دعم الشعب الفلسطيني، ويعكس حجم الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وأوضحت «صبري» أن إعادة تشغيل المعبر تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، مؤكدة أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في تهيئة المناخ المناسب لهذه الخطوة المهمة.

وأضافت أن مصر تواصل أداء دورها الإنساني عبر تسهيل دخول المساعدات الإغاثية والطبية، واستقبال الجرحى والمصابين، إلى جانب دعم عودة المواطنين الفلسطينيين إلى ديارهم، في ترجمة واضحة لثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استثمار هذه المرحلة للدفع نحو وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، والإسراع في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن حياة آمنة وكريمة لأبناء القطاع، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية وحزب حماة الوطن.