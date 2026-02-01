قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية
خطوة جديدة في مسيرتي.. أول تصريحات لـ المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الجديد
إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..وبدء تشغيل الجانب الفلسطيني في معبر رفح
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
القاهرة تحتضن قمة «مصرية–أردنية» لبحث القضايا الإقليمية.. «مهران»: التوقيت بالغ الحساسية ويتطلب توحيد الصف العربي
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئات وزارة النقل
كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته ويدفع بقافلة «زاد العزة» بحمولة 6,280 طنًا من المساعدات
رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
استقبال حاشد للدكتور السيد البدوي في أول ظهور بعد فوزه برئاسة الوفد.. صور
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته ويدفع بقافلة «زاد العزة» بحمولة 6,280 طنًا من المساعدات

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

مع دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والاستعداد لبدء التشغيل التجريبي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، يؤكد الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مراكز الخدمات الإنسانية التابعة للجمعية بمعبر رفح.

ويستعد الهلال الأحمر المصري لتقديم خدماته الإنسانية والإغاثية داخل مركز الخدمات الإنسانية بمعبر رفح، من خلال تجهيز مساحات آمنة لتقديم خدمات الدعم النفسي للأطفال، وتوفير كراسي متحركة وخدمات مرافقة المرضى والجرحى وكبار السن، إلى جانب خدمات إعادة الروابط العائلية.

وضمن الاستعدادات، أعد الهلال الأحمر المصري مطبخ إنساني متنقل لتوفير وجبات ساخنة وجافة استعدادًا لتوزيعها على الأشقاء فور استقبالهم، فضلاً عن توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية.

وفي سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 128، بحمولة أكثر من 6,280 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، تضمنت: أكثر من 3,500 طنًا سلال غذائية ودقيق، نحو 1,330 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية، نحو 50 طنًا حليب أطفال، بالإضافة إلى نحو 1,400 طنًا مواد بترولية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.

وفي إطار الاستجابة المتواصلة لتداعيات فصل الشتاء، دفع الهلال الأحمر المصري بمزيد من إمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 15,170 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 6,500 بطانية، 200 دورة مياه، 1020 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من 800  ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود  65 ألف متطوع بالجمعية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ريهام حجاج

فستان بـ75 ألف جنيه وعقد يتجاوز 7 ملايين.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل المتحدة

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

