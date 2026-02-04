سكرتير مساعد محافظ دمياط يستمع إلى مطالب المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ترأس اللواء الدكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة دمياط ، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين، جاء بحضور ممثلى الجهات المعنية والمهندسة منى عبد الهادى مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وحرص اللواء الدكتور طارق بحيري على الاستماع إلى مطالب المواطنين، وناقشها مع ممثلى الجهات المعنية فورًا خلال اللقاء ووجه بوضع حلول لكافة المشكلات التى تم طرحها .

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بخلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، والعمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم ووضع حلول لمشكلاتهم.