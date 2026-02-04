محافظ الغربية: محمد سلام مسيرته المهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الدكتور محمد سلام، أول مدير لمستشفى طنطا العام الجديد، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بمناسبة خروجه للمعاش بعد مسيرة مهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي قام به الدكتور محمد سلام في تطوير الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية المتميزة للأطفال ومرضى حديثي الولادة، مؤكدًا أن جهوده أسهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات العامة بالغربية. وأوضح المحافظ أن الدكتور سلام بدأ مسيرته المهنية منذ تخرجه من كلية الطب عام 1990، وحصوله على ماجستير طب الأطفال عام 1998 والزمالة المصرية في طب الأطفال عام 2004، وعمل كأخصائي واستشاري لطب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى المنشاوي العام، حيث أسس أول قسم للعناية المركزة للأطفال بالمستشفى وعُيّن رئيسًا له.

وأكد المحافظ أن الدكتور سلام لم يقتصر على الجانب الطبي، بل تميز أيضًا في العمل الإداري، إذ التحق بفريق الجودة كعضو عام 2007 ثم رئيسًا للفريق عام 2010، وتدرج في المناصب الإدارية ليصبح وكيلاً لمستشفى المنشاوي العام، ثم نائبًا للمدير، قبل أن يُكلف مديرًا للمستشفى نفسه عام 2022، ويُعهد إليه إدارة مستشفى طنطا العام الجديد منذ 20 أبريل 2025 وحتى خروجه للمعاش، مسجلًا بصمة واضحة في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سلام عن امتنانه لدعم المحافظة ووزارة الصحة طوال سنوات خدمته، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في تقديم خبراته للمجتمع، وشدد على أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر الطبية والبنية التحتية للمستشفيات لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن جهود الدكتور محمد سلام كانت نموذجًا للتميز الطبي والإداري، مشيدًا بتفانيه وإسهاماته التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية تسهم بشكل مباشر في تحسين صحة المواطنين ورفع مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة.