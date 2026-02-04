قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الغربية: محمد سلام مسيرته المهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، الدكتور محمد سلام، أول مدير لمستشفى طنطا العام الجديد، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بمناسبة خروجه للمعاش بعد مسيرة مهنية حافلة تجاوزت ثلاثة عقود في خدمة صحة المواطنين بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي قام به الدكتور محمد سلام في تطوير الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الصحية المتميزة للأطفال ومرضى حديثي الولادة، مؤكدًا أن جهوده أسهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات العامة بالغربية. وأوضح المحافظ أن الدكتور سلام بدأ مسيرته المهنية منذ تخرجه من كلية الطب عام 1990، وحصوله على ماجستير طب الأطفال عام 1998 والزمالة المصرية في طب الأطفال عام 2004، وعمل كأخصائي واستشاري لطب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى المنشاوي العام، حيث أسس أول قسم للعناية المركزة للأطفال بالمستشفى وعُيّن رئيسًا له.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد المحافظ أن الدكتور سلام لم يقتصر على الجانب الطبي، بل تميز أيضًا في العمل الإداري، إذ التحق بفريق الجودة كعضو عام 2007 ثم رئيسًا للفريق عام 2010، وتدرج في المناصب الإدارية ليصبح وكيلاً لمستشفى المنشاوي العام، ثم نائبًا للمدير، قبل أن يُكلف مديرًا للمستشفى نفسه عام 2022، ويُعهد إليه إدارة مستشفى طنطا العام الجديد منذ 20 أبريل 2025 وحتى خروجه للمعاش، مسجلًا بصمة واضحة في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سلام عن امتنانه لدعم المحافظة ووزارة الصحة طوال سنوات خدمته، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في تقديم خبراته للمجتمع، وشدد على أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر الطبية والبنية التحتية للمستشفيات لضمان تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

رعاية المرضي 

وأكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن جهود الدكتور محمد سلام كانت نموذجًا للتميز الطبي والإداري، مشيدًا بتفانيه وإسهاماته التي أسهمت في رفع مستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تمتلك كوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية تسهم بشكل مباشر في تحسين صحة المواطنين ورفع مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة.

محافظ الغربية دكتور محمد سلام

