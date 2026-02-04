قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رضا البحراوي يؤدي مناسك العمرة ويدعو لوالدته من أمام الكعبة

رضا البحراوي
رضا البحراوي
يارا أمين

أدى المطرب الشعبي رضا البحراوي مناسك العمرة، وحرص على مشاركة جمهوره مقاطع فيديو أثناء أدائه الطواف أمام الكعبة المشرفة.

وعلّق البحراوي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» بدعاء مؤثر، قال فيه: «اللهم طمئن قلبي، واجبر خاطري، وارزقني راحة البال، وارحم من افتقدته وكان قطعة من قلبي، وقرّبني إليك وارضَ عني».

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، موجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

المطرب الشعبي رضا البحراوي رضا البحراوي العمرة الكعبة فيسبوك

