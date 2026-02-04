وحشتيني .. رضا البحراوي يُوجّه رسالة مُؤثرة لوالدته الراحلة

وجّه المطرب الشعبي رضا البحراوي، رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة.

وكتب البحراوي عبر فيسبوك: “أمي الغالية… وحشتيني وحشة ما تتوصفش، كل يوم بيمر وأنا حاسس إن في حاجة ناقصة مهما ضحكت. دعواتك كانت أمان، ووجودك كان طمأنينة. اللهم ارحم أمي رحمةً واسعة، واغفر لها، ونوّر قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعني بها في مستقر رحمتك يا رب”.

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، موجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.