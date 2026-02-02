رضا البحراوي يدعو لوالدته في ليلة النصف من شعبان

شارك المطرب الشعبي رضا البحراوي، أدعية لوالدته الراحلة في ليلة النصف من شعبان.

وكتب البحراوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ربنا يرحمك يا أمي رحمة واسعة في ليلة النصف من شعبان، اللهم اغفر لها، ونوّر قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واكتب لها نصيبًا من رحمتك الواسعة، وارفع درجتها في عليين، واجمعني بها في مستقر رحمتك يا رب اللهم اجعل ما قدّمته لنا شفيعًا لها، واجعل دعاءنا نورًا يصل إليها".

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، موجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.