فن وثقافة

رضا البحراوي يشارك أدعية لوالدته الراحلة في يوم الجمعة

رضا البحراوي ووالدته
سارة عبد الله

شارك المطرب الشعبي رضا البحراوي، أدعية لوالدته الراحلة في يوم الجمعة، بعد وفاتها.  

وكتب البحراوي عبر حسابه على فيسبوك: "اللهم في يوم الجمعة ارحم أمي، واغفر لها، واجعل مثواها الجنة، ونقِّ روحها وقرّ عينها بلقائك يا رب".

وتقدم المطرب الشعبي رضا البحراوي، بخالص الشكر لكل من وجه له واجب العزاء في والدته الراحلة.

وكتب البحراوي عبر حسابه على فيسبوك: “أتقدم أولاً وثانياً بخالص الشكر والامتنان لكل من قدّم لي واجب العزاء ولكل من شرّفني بالحضور في عزاء والدتي الغالية، ولكل من واساني بكلمة طيبة أو دعاء صادق .. شكراً لـ بلدي طنطا وجميع مدن ومحافظات مصر بالإجماع ، كما أتقدّم بجزيل الشكر لرجال أمن الغربية على جهودهم ، واسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء ، وألا يريكم مكروهًا في عزيز لديكم ، وأن يتغمد والدتي بواسع رحمته”.

رضا البحراوي يعتزل الغناء

وقال رضا البحراوي، في تصريحات صحفية، إن والدته أوصته قبل رحيلها بألا يعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الوصية تركت أثرًا كبيرًا في نفسه، مضيفًا: «والدتي وصتني قبل ما تتوفى إني مشتغلش تاني، وإن شاء الله ربنا يقدرني أعمل اللي يرضيها».

وأوضح أن فقدان والدته كان صدمة كبيرة بالنسبة له، مطالبًا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وموجهًا الشكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء ومساندته في هذا الظرف الإنساني الصعب.

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

