مي عمر عن مسلسلها الست موناليزا: رحلة جديدة وشخصية مختلفة

شاركت الفنانة مى عمر جمهورها بوسترين من مسلسل «الست موناليزا»، المقرر عرضه فى موسم رمضان 2026 عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

و علقت مى عمر قائلةً: «رحلة جديدة وشخصية مختلفة.. الست موناليزا.. رمضان 2026 على MBC مصر إن شاء الله.. رمضان يجمعنا».

وتابعت مى عمر على البوستر الذى ظهرت فيه حاملًا: «شكر خاص لفريق العمل بتاعى اللى دايمًا بيعرفوا يطلعونى بشكل مختلف كل مرة».

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.