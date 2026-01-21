رمضان 2026 | طرح البوستر الرسمي لمسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر

طرحت قناة “mbc مصر”، البوستر الرسمى لمسلسل الست موناليزا، بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر طرحه في ماراثون دراما رمضان 2026.

ونشر الحساب الرسمى لقناة “mbc مصر”، البوستر الترويجي للمسلسل، عبر إنستجرام، مصحوبا بتعليق: “انتظروا مسلسل الست موناليزا حصريا على قناة mbc مصر في رمضان”.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.